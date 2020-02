La Division scolaire Louis Riel prévoit supprimer 2 postes de gestionnaires en septembre

Mardi soir, la DSLR Division scolaire Louis Riel a présenté l’ébauche de son budget pour la prochaine année scolaire devant une centaine de personnes dans ses bureaux de la rue St Mary's.

On est devant un défi, on fait face à un budget qui ne suit pas nos besoins , a lancé le directeur général de la division scolaire, Christian Michalik.

La province a réduit le financement de la DSLR Division scolaire Louis Riel de 0,9 % pour 2020-2021, affirme M. Michalik.

Les taxes scolaires augmenteront du maximum permis, soit 1,3 %, pour compenser ce manque de ressources, explique le directeur général . Division scolaire Louis Riel

Toutefois, cela ne suffira pas à combler le manque à gagner, car le budget de la division scolaire augmentera de 0,98 % pour l’année scolaire 2020-2021, alors que le coût de la vie augmentera de 2 % pour la même période.

Une situation problématique vu l'augmentation des inscriptions dans l'ensemble de la division scolaire, selon M. Michalik.

Il faut qu’on fasse des sacrifices pour s’assurer que l'on continue à embaucher davantage d’enseignants , déplore-t-il.

Conserver la taille des salles de classe

La qualité de l'éducation offerte aux jeunes inscrits dans ses écoles et les priorités de la DSLR et pour ce faire dit-elle, il faut protéger les ressources essentielles à leur éducation, soit le nombre d’enseignants. « C’est protéger ce qu’il y a de plus précieux », lance Christian Michalik.

Certains investissements tiennent également à coeur à la DSLR Division scolaire Louis Riel , notamment les projets de maternelles à temps plein dans quelques-unes des 40 écoles de la division scolaire.

D’autres secteurs que celui des gestionnaires pourront également être touchés par ces compressions, comme des postes au sein des services cliniques ou des équipes d'apprentissages.

Christian Michalik espère que ces compressions arriveront en même temps que des départs à la retraite ou des départs volontaires, pour ne pas avoir à mettre à pied des collègues.

On cherche encore des réponses à nos questions [auprès du gouvernement], mais on est certain d’une chose, c’est que parmi les 10 collègues avec qui je travaille, on sera deux de moins en septembre, mais il se peut qu’on nous demande davantage [de compressions] .

La province a demandé aux divisions scolaires du Manitoba de réduire de 15 % leur nombre de gestionnaires, fin janvier, pour faire des économies.