La qualité des reportages numériques de Radio-Canada reconnue à l’international

Le diffuseur public a remporté six prix au prestigieux concours Best of Digital Design, qui récompense chaque année les meilleurs reportages numériques produits à l’international.

Radio-Canada s’illustre ainsi aux côtés de plusieurs grands médias tels que The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post et The Guardian.

Chapeauté par la Society of News Design, le concours récompense depuis 1979 les productions journalistiques qui repoussent les frontières du design d’information et des technologies.

Ces reportages numériques sont le fruit d’une équipe multidisciplinaire regroupant des journalistes de données, des programmeurs et programmeuses ainsi que des designers graphiques.