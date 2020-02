Coronavirus : 39 nouveaux cas de contamination à bord du paquebot au Japon

Sur 53 nouveaux résultats de tests, 39 personnes ont reçu un diagnostic positif , a déclaré à des journalistes le ministre, Katsunobu Kato, en précisant qu'un responsable des opérations de quarantaine avait été lui aussi infecté par le virus.

Cela porte à 174 le nombre de cas recensés sur ce navire dont la croisière de tourisme a tourné court. Entre arrêts prolongés au port de Yokohama et courtes sorties en mer, les jours passent et la situation s'y aggrave, ce qui vaut au gouvernement japonais des critiques de la part de passagers s'exprimant sur les réseaux sociaux.

À ce stade, parmi les personnes [évacuées du navire] hospitalisées, quatre sont dans un état grave, sous assistance respiratoire ou aux soins intensifs , a précisé M. Kato.

Les tests de dépistage du virus avaient été initialement limités aux personnes présentant des symptômes ou étant entrées en contact avec un passager débarqué précédemment à Hong Kong et qui s'était révélé porteur du virus. Ils ont par la suite été étendus aux sujets vulnérables à bord, notamment les personnes ayant été en contact avec les nouveaux cas de contamination.

Les quelque 3500 à 3600 passagers toujours à bord sont priés de rester le plus possible dans leurs cabines, de porter des masques de protection quand ils en sortent et de surveiller leur température à l'aide des thermomètres qu'on leur a remis.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a demandé vendredi au Japon de prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner psychologiquement ces voyageurs de dizaines de nationalités différentes et souvent âgés.