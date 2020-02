Expédiés en Inde, 5 conteneurs de Récup Estrie retournés à Sherbrooke

Cinq conteneurs de Récup Estrie, qui devaient se rendre en Inde, ont été interceptés en Belgique avant d’être renvoyés à Sherbrooke, il y a plus de deux semaines. Les conteneurs ont été retournés au Québec car ils contenaient du papier mixte avec un taux de contamination supérieur à 5%, le taux maximal autorisé par de nombreux pays, notamment en Asie.

Pierre Avard, président de Récup Estrie, a confirmé la nouvelle lors d’une entrevue téléphonique avec Radio-Canada Estrie, en fin d’après-midi. Selon lui, c’est la première fois que l'organisme doit faire face à ce genre de retour.

M. Avard s’est dit surpris d’apprendre en novembre dernier que cinq conteneurs de Récup Estrie avaient été interceptés en Belgique, alors qu’ils avaient comme destination finale l’Inde. Il explique que Récup Estrie paie un acheteur pour se débarrasser de son papier mixte contaminé.

Nous, notre papier, on sait qu’on n’a pas la qualité requise qui est en bas de 5 %. Pierre Avard, président de Récup Estrie

[Notre acheteur] était au courant, dès le départ, que notre papier était de mauvaise qualité, avec un taux de contamination entre 5 et 10 % , souligne-t-il.

On est déçus de ça

Selon Pierre Avard, l’acheteur a tout de même décidé de vendre le papier contaminé l’Inde, pays qui n’accepte pas du papier présentant un taux de contamination supérieur à 5 %.

On est déçus de ça. Mais pour nous, l’acheteur était au courant. Du moment qu’on paie pour en disposer, on s’attend qu’ils agissent de la bonne façon. Manifestement, ça n’a pas été le cas. Pierre Avard, président de Récup Estrie

Récup Estrie, qui n’avait pas d’autre choix que de reprendre les cinq conteneurs fautifs, a procédé à un tout nouveau tri du papier. Une démarche qui a fait perdre de l’argent à l’organisme.

Juste pour l’année dernière, on a payé au-delà de 450 000 $ pour nous départir de notre papier [contaminé]. Ça, c'est pour l’année au complet. Pour les cinq conteneurs, c’est difficile à dire combien [on a payé] , continue-t-il.

Ce nouveau tri a permis d’obtenir du papier de meilleure qualité, en deçà du taux de 5% de contamination.

Depuis quelques semaines, en mettant plus de personnel, on arrive à descendre entre 3 et 4%. Ce qui est acceptable pour l’Asie, entre autres , lance Pierre Avard.

Deux nouveaux appareils de tri optique

Dans les prochaines semaines, Récup Estrie se dotera de deux appareils de tri optique derniers cris qui permettront de retirer davantage le plastique qui s'entremêle aux autres matières, principalement au papier.

Ceux qui en ont installé vendent leur papier au lieu de payer pour s’en départir , souligne-t-il.

Les lots de papiers qui seront triés grâce à ces appareils seront de meilleure qualité, et pourront être revendus au Québec, au lieu d'être exportés à l’étranger, au prix fort, croit Pierre Avard.