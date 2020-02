Des francophones d'Ottawa embrassent la vision du chef de police Peter Sloly

En insérant de petits bouts de réponse en français dans ses interactions avec les citoyens qui s'étaient déplacés pour discuter avec lui, M. Sloly a voulu démontrer que sa volonté d'apprendre la langue de Molière est bien réelle.

Je sais que vous n'êtes pas ici pour reconnaître ma tentative de parler français. Vous êtes ici pour vous assurer que je prends cet engagement au sérieux et que je comprends les besoins de la communauté , a-t-il déclaré d'entrée de jeu.

Une cinquantaine de personnes étaient sur place pour rencontrer Peter Sloly. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Le chef du SPOService de police d'Ottawa a affirmé qu'il passe au moins trois heures par semaine avec un professeur de français et qu'il lit des articles du journal Le Droit chaque jour afin de devenir bilingue le plus rapidement possible.

Valoriser le bilinguisme au sein du SPO

Applaudi au terme de pratiquement toutes ses réponses, Peter Sloly a su charmer son auditoire en prenant le temps d'adresser chacune des questions qui lui ont été posées sans emprunter de raccourcis au passage.

Il a notamment signifié son intention de recruter des finissants du programme de Techniques des services policiers du collège La Cité, en s'adressant à la présidente-directrice générale de l'établissement, Lise Bourgeois.

Je veux visiter votre établissement pour une raison très spécifique : cette année, le Service de police d'Ottawa procédera à la plus grande vague d'embauche de son histoire en ajoutant 153 nouveaux policiers , a-t-il annoncé, avant d'ajouter qu'il espère que tous ceux qui pourvoiront ces postes seront bilingues.

J'ai cru comprendre que la plupart des diplômés vont travailler au Québec, mais je voudrais en convaincre le plus possible de rester ici pour servir cette communauté. Peter Sloly, chef du SPO

« D'Orléans jusque dans Kanata »

Certains militants francophones présents à cette soirée ont toutefois tenu à rappeler qu'il y a également des francophones dans l'ouest d'Ottawa, pas seulement dans Orléans et Vanier.

Ce qui est important, c'est qu'il sache que dans cette ville, il y a 120 000 francophones qui forment une communauté diversifiée, qui va d'Orléans jusque dans Kanata , a insisté Guy Matte, le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

Le lien de confiance fragile qui existe entre les policiers et la communauté noire d'Ottawa a également animé les discussions.

Je veux former des policiers compatissants qui comprennent réellement l'impact historique des policiers sur les minorités , a confié le chef Sloly, réitérant sa vision d'instaurer un service de police « communautaire ».

