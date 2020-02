Menaces de poursuites contre deux villes qui augmentent le prix des maisons neuves

À Saint-Colomban, dans les Laurentides, chaque maison neuve coûtera désormais 6000 $ de plus. À Carignan, en Montérégie, la hausse sera de 5000 $. La décision des deux municipalités, qui souhaitent ainsi financer leur croissance, déplaît à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), qui menace de les poursuivre.

Ces nouvelles redevances ne passent pas du tout auprès du vice-président de l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec , François Bernier, qui doute que l'argent amassé serve uniquement à payer de nouvelles infrastructures. Il soutient que les deux villes n’ont pas engagé de débats sur la question.

Il est probable que cela va se retrouver devant les tribunaux. Si des villes ne respectent pas des choses élémentaires comme la transparence et qu’elles ne sont pas capables de justifier leurs dépenses, il va falloir qu’un juge soit saisi de tout cela. François Bernier, vice-président de l'APCHQ

Écoutez le reportage de René Saint-Louis diffusé à l'émission Le 15-18

Les deux villes sont en train de créer des fonds pour financer les coûts engendrés par l’arrivée de nouveaux résidents.

Selon Patrick Marquès, maire de Carignan, les fonds serviront à deux grandes missions : d'une part, à l’aménagement de bâtiments culturels et administratifs et, d'autre part, à l'augmentation de la capacité d’accueil en matière de gestion des eaux et d’infrastructures d'égouts.

Le vice-président de l' APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec , lui, pense que l'augmentation du prix des maisons nuira à la recherche de nouveaux résidents. Ça va augmenter le prix, on va nuire à l’abordabilité […] où ira le développement après ça? s’interroge François Bernier. On encourage la municipalité d'à côté à accueillir la demande.

Le maire de Saint-Colomban, Xavier Antoine Lalande, ne s’en inquiète pas : même à 6000 $ de plus, l’offre de sa ville demeure imbattable, croit-il.

On a quand même la chance de vivre en forêt en plus de pouvoir travailler à 10 ou 15 minutes de la maison. Xavier Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

Pas un cas unique

En 2013, la Ville de Gatineau avait entrepris la même démarche en imposant une redevance de 5000 $ par maison neuve. Elle a été poursuivie par l’ APCHQAssociation des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec , qui a eu gain de cause. En 2016, la Ville a dû rembourser 11 millions de dollars aux promoteurs.

D'après les informations de René Saint-Louis