GNL Québec annule sa présence au Salon de l'emploi de l'UQAC

C'est la décision qui a été annoncée en fin de journée mardi. Le promoteur de l'usine de liquéfaction de gaz naturel dit avoir pris cette décision pour ne pas déranger les autres exposants. L'entreprise affirme avoir eu vent que des petits groupes de manifestants, opposés au projet Énergie Saguenay, comptaient perturber sérieusement l’événement , indique la lettre transmise aux médias.

On a eu des informations à l'effet qu'une certaine mobilisation s'organisait. Vous savez, nous, GNL Québec, on a toujours été ouvert aux échanges d'information, aux discussions, aux dialogues constructifs. On a été respectueux avec la communauté. Avec cette décision-là, on agit avec respect pour les autres exposants et par respect pour l'UQAC et ses étudiants et par respect pour la région aussi.

Stéphanie Fortin, directrice principale - affaires publiques et relations avec les communautés chez GNL Québec