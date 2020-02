Un deuxième accusé plaide coupable après la mort de Tiki Brook-Lyn Laverdiere

Le juge Gerald Albright a indiqué qu'il imposera sa peine le 25 mars.

Mavis Takakenew est la mère de Nicole Cook, une des six personnes accusées du meurtre au premier degré de Tiki Brook-Lyn Laverdière, une femme de 25 ans.

Disparue en mai 2019, les restes de Tiki Brook-Lyn Laverdière ont été trouvés en juillet près de North Battleford. Originaire d’Edmonton, en Alberta, elle était de passage en Saskatchewan pour les funérailles d'un ami proche, Tristen Nicholas Morningeagle Cook-Buckle, le fils de Nicole Cook.

Mavis Takakenew est la deuxième personne à plaider coupable dans cette affaire. Brent Checkosis, 18 ans, a plaidé coupable à une accusation de complicité après le meurtre en décembre dernier.

Six personnes sont accusées de meurtre au premier degré à la suite de la mort de Tiki Brook-Lyn Laverdière :

Un procès de deux mois est prévu au début 2021 pour Nikita Cook qui a déjà plaidé non coupable.

En plus d'être accusés de meurtre au premier degré, Shayla Orthner, Danita Thomas, Jesse Sangster, Soaring Eagle Whitstone et Nicole Cook font face à des accusations d'enlèvement et d'indignité envers des restes humains.

Les dates d’audience préliminaires ont été fixées du 30 novembre au 18 décembre pour Danita Thomas, du 2 novembre au 20 novembre pour Soaring Eagle Whitstone et du 22 juin au 10 juillet pour Jesse Sangster.

La prochaine comparution de Nicole Cook est le 21 février prochain et celle de Shayla Orthner, le 27 mars. Toutes les deux doivent se présenter à la Cour du Banc de la Reine de Battleford.