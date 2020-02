Séances de rencontres éclair pour entrepreneurs autochtones et non-autochtones à Winnipeg

La deuxième foire de l’emploi rassemblant des entrepreneurs autochtones et non autochtones organisée par la Chambre de commerce autochtone de Winnipeg a eu lieu mardi.

Le Aboriginal Procurement Event est une foire d'emploi style scéance de rencontres éclair avec 31 spécialistes des achats venus rencontrer 31 entreprises s'identifiant comme autochtones pour des entretiens durant au total 15 minutes chacun. Une fois ce temps imparti terminé, une cloche sonne et les participants se lèvent pour changer de table et d’interlocuteur. En tout, 950 rencontres étaient prévues en trois heures.

Selon les organisateurs, l’événement est un tel succès qu’ils ont été obligés de refuser des gens cette année comme l’année dernière.

De nombreux organismes ont participé à l'organisation de cet événement. Parmi eux, le World Trade Center de Winnipeg représenté par Nicole Fontaine. Pour elle, cet événement est important pour agrandir l’espace de l’économie du Manitoba . Selon elle, les retours des participants de l’année dernière ont été positifs avec plusieurs personnes qui ont pu obtenir un contrat .

Les gens veulent faire affaire avec les entreprises autochtones, c’est donc l’occasion de donner cette opportunité à ces compagnies-là, et tout ceci dans l’esprit de la réconciliation.

Une contribution importante à l’économie du Manitoba

Selon un rapport intitulé Les contributions autochtones à l'économie du Manitoba, les entreprises, les gouvernements et les ménages autochtones ont contribué à l'économie manitobaine à hauteur de 9,3 milliards de dollars en 2016.

Cette étude précise que 706 entreprises autochtones (sur et en dehors des réserves) existaient en 2016. L'estimation des dépenses de ces entreprises est de 6 milliards de dollars, principalement dans le secteur manufacturier, les finances, les administrations et le secteur de l'hôtellerie.

Ces contributions ont permis de créer et de garder plus de 35 000 emplois dans la province et ont représenté 1,3 milliard de dollarts en revenu du travail, d’après ce document créé en collaboration avec l'Organisation des chefs du Sud, le regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak, l'Université de Brandon et l'Institut du Développement rural.

Christian Clavelle est conscient de cela. Cet entrepreneur fondateur de Formation en secourisme Canada est Métis, mais n’a pas souvent mis en avant son côté autochtone. En devenant un des partenaires de l’événement, il veut être plus en ligne avec ce [qu’il] essaie de devenir .

J’ai toujours été un Métis, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi, mais je n’ai jamais communiqué cela avec mon entreprise, c’est pour cela que c’est une bonne raison d’être fier ici. Christian Clavelle, entrepreneur fondateur, Formation en secourisme Canada