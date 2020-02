Pas de voyage humanitaire pour deux soeurs en attente d'un passeport depuis deux ans

Delphine et Eunice Banza, toutes deux élèves de 5e secondaire à l’école secondaire Vanier, travaillent depuis un an et demi à l’organisation du voyage.

Avec une dizaine de camarades, elles suivaient des cours d’espagnol pour être en mesure de communiquer avec les familles qui devaient les accueillir en Amérique centrale.

L'école secondaire Vanier offre depuis quelques années des voyages culturels à ses étudiants. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Elles travaillaient aussi à amasser les fonds nécessaires au départ. En tout, ce sont près de 3 000 $ que les soeurs ont récolté pour payer leurs dépenses.

De l’argent et des efforts aujourd’hui perdus : lundi, Delphine et Eunice ont appris qu’elles n’obtiendraient pas le visa requis par le gouvernement costaricain.

J'avais quand même un peu d'espoir, mais finalement, c'est zéro. Tous mes efforts n’ont abouti à rien , déplore l’aînée, Delphine.

Long parcours vers la citoyenneté

Deux ans après avoir lancé leur démarche pour obtenir la citoyenneté canadienne, les soeurs attendent encore.

Leur première demande comportait une erreur. Il a fallu un an aux services d’Immigration Canada pour en informer la famille Banza.

La deuxième demande, déposée à la rentrée, demeure toujours sans réponse. Il a fallu en cours de route en compléter une troisième, puisque Delphine, entre-temps, a fêté son 18e anniversaire : il fallait donc, encore une fois, remplir un nouveau formulaire.

On ne comprend pas pourquoi c'est si complexe l'obtention de ce visa-là, s’indique l’enseignante Audrey Simard, qui accompagnera le groupe d’élèves au Costa Rica.

On ne va pas en voyage, on va faire de la solidarité internationale. Audrey Simard, enseignante de français et d'art dramatique à l'école secondaire Vanier

Munies d’un passeport canadien, les soeurs Banza n’auraient pas eu besoin d’obtenir un visa pour entrer dans le territoire costaricain. Arrivées au Canada il y a six ans après avoir fui la guerre en République démocratique du Congo, elles n’ont ni passeport de leur pays natal ni de leur pays d’accueil.

Audrey Simard accompagnera le groupe d'étudiants au Costa Rica. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Or, pour obtenir un visa, le Costa Rica exige la présentation d’un passeport.

Elles ont déjà une résidence permanente et un titre de voyage, mais ça bloque. Même chose pour leur citoyenneté : il y a des blocages bureaucratiques qui sont complètement, complètement ridicules. Audrey Simard, enseignante d'art dramatique et de français à l'école secondaire Vanier

Les soeurs Banza ont d'autant plus voyagé à plusieurs reprises aux États-Unis avec les documents dont elles disposent.

« Aucune exception », répond le Costa Rica

Le consulat du Costa Rica, à Ottawa, assure avoir contacté les autorités migratoires de leur pays pour expliquer la situation exceptionnelle des deux soeurs.

Le gouvernement de San José demeure intraitable : les règles sont les mêmes pour tout le monde, aucune exception ne sera faite pour les deux soeurs.

Je voulais vraiment découvrir la culture là-bas, comment les gens sont, comment ils vivent et ce que nous pouvons leur apporter. Delphine Banza

Maintenant, elle et sa soeur appréhendent le soir du 25 février. Les amis qu’elles côtoient depuis un an et demi s’envoleront vers le Costa Rica… sans Delphine et Eunice.

Ça va me faire tellement mal, s’inquiète Delphine. Même en ce moment, je suis en train de parler, je tremble… je suis vraiment déçu... ça me fait mal, répète-t-elle.

Un groupe attristé

Le reste du groupe déplore aussi leur absence.

Ce sont deux bonnes amies qu'on va perdre là-bas, dit Katrine Gosselin, la présidente de l’école. Ça ne sera pas le même trip, je suis vraiment triste.

Katrine Gosselin est présidente de l'école secondaire Vanier. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Même son de cloche de Samuel.

Ça sera vraiment plate et ennuyant de ne pas être avec elles , dit-il.

Laurie, qui connaît les deux soeurs depuis la première année du secondaire, pense la même chose.

Ce sont mes amies et je voulais vivre ça avec eux. Si c'était à moi que ça arrivait, après tous les efforts que j'ai investis en un an et demi, je serais anéantie. Laurie, amie des soeurs Banza

Le ministre et député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, a multiplié les efforts en faveur des soeurs Banza, reconnaissent les enseignants responsables du voyage.

En vain. Le bureau de M. Duclos a indiqué ne pas pouvoir commenter un dossier particulier.

Il déplore tout de même la fin malheureuse de l’aventure costaricaine des soeurs Banza.