Le meurtre à Nigadoo ravive de douloureux souvenirs dans la communauté

Un homme de 70 ans a été retrouvé sans vie le 8 février 2020 à Nigadoo. Photo : Courtoisie de Lisa Chamberlain

L'histoire bouleverse tout le monde, mais surtout, ravive les souvenirs d'une tragédie semblable, survenue 19 ans plus tôt.

Le frère de Gaston Doucet, Guy Doucet, a été torturé puis assassiné chez lui en 2001. Gaston s'en souvient comme si c'était hier.

Ça fait déjà 19 ans que s'est arrivé. [...] Les polices sont arrivées avant moi. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. J'ai vu qu'il y avait du sang. Gaston Doucet, frère de la victime d'un meurtre

Après ce drame, la peur l’a suivi durant des années et ne l’a quitté que l’an dernier.

Gaston Doucet est le frère de Guy Doucet, qui a été assassiné en 2001. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

[J]'ai eu peur après ça. Ma femme trouvait ça comique, parce que je mettais une chaise dans la porte en plus de barrer la porte. J'ai fait ça jusqu'à l'automne passé. L'automne passé, j'ai abandonné ma chaise.

Si aujourd’hui Gaston Doucet ne craint plus pour sa vie dans son domicile, ce nouvel assassinat a rouvert des plaies dans la communauté.

Des petites communautés, tout le monde se connaît. C'est jamais facile à gérer. Ça crée beaucoup d'inquiétudes , observe le maire de Nigadoo, Charles Doucet.

Mais le chef de la police régionale, Charles Comeau se fait rassurant.

Charles Comeau, chef de la police régionale BNPP, croit que le meurtre d'un septuagénaire survenu samedi dernier est un cas isolé. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Ce n'est pas de quoi que je pense que la communauté doit s'inquiéter. C'était un incident isolé. On espère que ça ne se reproduira plus. Charles Comeau, chef de la police régionale

Un espoir que partage Gaston Doucet qui, près de 20 ans plus tard, s'ennuie toujours du frère qu'il a perdu tragiquement.

Photo de Guy Doucet (assassiné en 2001) qui se trouvait chez son frère Gaston. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

On était proche, les deux. Parce que j'avais deux autres frères qui étiont plus vieux pis lui il était juste avant moi. On était tout le temps ensemble.

Avec les informations de Marielle Guimond