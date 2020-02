Nouvel épisode de smog dans la vallée du Saint-Laurent

Un texte de Marc Verreault

Certaines stations d'échantillonnage sur l'île de Montréal affichaient des indices élevés de pollution de l'air : les plus élevés ont été enregistrés dans le nord et l'est de la métropole. L’indice était au-dessus de 90 à l'échangeur Décarie, largement supérieur à l’indice de 50 qui est considéré comme mauvais.

Les véhicules sont de grands émetteurs de particules fines, et il y en a de plus en plus sur nos routes. Le docteur David Kaiser, de la Santé publique de Montréal, est cependant optimiste. La qualité de l'air s'améliore depuis des décennies dans l'est de l'Amérique, notamment grâce à la fermeture de centrales au charbon.

Alors on a un certain paradoxe. La qualité de l'air, en général, s'améliore, en même temps que le nombre de véhicules dans la région métropolitaine augmente, ça n'empêche pas que si on réussit à réduire ce nombre-là, on va avoir un bilan qui s'améliore plus rapidement parce que c'est quand même un contributeur important David Kaiser, de la Santé publique de Montréal

Le chauffage à bois contribue aussi grandement au smog l'hiver. Bien que Montréal interdise l'utilisation d'un poêle ou d'un foyer à bois lorsqu'il y a du smog, les villes environnantes ne le font pas. Simon Legault, d'Environnement Canada, constate que même sur l'île de Montréal, certaines municipalités n'interdisent pas le chauffage à bois lorsqu'il y a du smog.

Oui la pollution va se déplacer tranquillement, donc une banlieue va pouvoir émettre et donc toucher la qualité de l'air à Montréal, donc oui, c'est un enjeu à regarder, mais la pollution, dans le fond, y'a une lutte qui a été faite, je pense qu'il y a encore de l'amélioration à ce niveau-là. Simon Legault, d'Environnement Canada

Il y aura de nouveau du vent cette nuit et mercredi, ce qui chassera les particules polluantes qui se sont accumulées dans la vallée du Saint-Laurent.