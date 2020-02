Changement dans le système de recyclage : les réactions sur la Côte-Nord

Le gouvernement de la CAQ a annoncé une modernisation du système de recyclage. Les entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés seront responsables de s'assurer que leurs produits soient bel et bien recyclés.

La nouvelle est bien accueillie dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Manicouagan qui n’opère pas de centre de tri, mais transborde plutôt ses matières recyclables.

On demande aux citoyens de se responsabiliser, de bien trier les matières qui vont dans le bac, mais il y a de disponibles des produits sur les tablettes qui ne sont pas recyclables. Isabelle Giasson, directrice générale, Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan

Donc si déjà sur le long terme on met des produits sur le marché qui vont dans le bac bleu automatiquement, c’est sûr que ça va nous aider , ajoute Isabelle Giasson, qui espère voir le contenu du bac bleu s’améliorer.

Inquiétudes à Port-Cartier

Du côté du centre de tri Le Phare, à Port-Cartier, l’annonce suscite quelques inquiétudes. Éric Aubin, le directeur général du centre se questionne sur la façon dont les mesures seront implantées concrètement.

Est-ce que ça va être les centres de tri directement qui vont faire affaire avec eux? se demande-t-il. Si c'est ça, est-ce qu'ils vont vouloir garder les centres de tri dans les régions? Ou ils vont y aller au plus offrant, au moins cher, et tout rapatrier ça plus proche d'eux autres?

Le gouvernement du Québec a prévu un budget de 30,5 millions de dollars pour aider les entreprises et les centres de tri dans cette transition. Les cinq programmes mis en place par le gouvernement  (Nouvelle fenêtre) sont détaillés sur le site de Recyc-Québec.