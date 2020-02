Une conférence pour attirer les femmes en sciences

Une conférence nommée Women in Data Science se tiendra le 2 mars à l'Hôtel Chicoutimi. Elle vise à attirer les femmes vers les sciences.

Ces conférences sont organisées par l'Université Stanford et présentées simultanément dans plus de 150 régions du monde, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’événement régional est le seul du genre au Québec.

Mozhdeh Shahbazi s’est toujours sentie minoritaire dans le domaine des sciences. D’origine iranienne, celle qui est maintenant chercheuse au Centre de géomatique du Québec a toujours persévéré pour faire sa place. Elle souhaite maintenant que plus de femmes intègrent ce milieu encore très masculin. C'est pourquoi elle a accepté de devenir ambassadrice régionale pour Women in Data Science.

Selon elle, il n'y aurait que 20 % des diplômés en génie qui sont des femmes.

Je pense que c'est un peu la perception que de rentrer dans ces domaines-là et trouver des emplois dans ces domaines-là, ça va être plus difficile pour les femmes que les hommes et alors il faut vraiment informer pour savoir qu'elles vont avoir autant de chances d'avoir de bons emplois Mozhdeh Shahbazi, ambassadrice régionale pour Women in Data Science

L’objectif de la conférence est d’offrir des modèles aux jeunes femmes afin de les inciter à poursuivre des études dans le domaine des sciences.

Il y a en beaucoup des étudiantes qui viennent assister aux conférences, qui viennent écouter des modèles de femmes qui ont persévéré et qui sont devenues des scientifiques. Que ce soit des jeunes du secondaire, du cégep ou de l'université, c'est une belle façon d'encourager la place des femmes. Marie-Christine Brault, conférencière

La conférence régionale est organisée par le Cégep de Chicoutimi et le Centre de géomatique du Québec. Pour son directeur général, Jean Martel, il est essentiel d’agir pour attirer plus de femmes en sciences.

Un des éléments, c'est par des événements et de parler de sciences aux femmes et de commencer même avec les jeunes filles au secondaire, au cégep et à l'université à considérer les sciences comme domaine d'application. Cet événement-là a carrément son rôle là-dessus. Jean Martel, directeur général du Centre de géomatique du Québec

L’événement sera aussi une occasion pour les leaders québécoises de parler de leur carrière et de leurs réussites en sciences naturelles et sociales, ainsi qu’en génie et en technologie.

D'après un reportage de Thomas Laberge