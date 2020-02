Réforme Roberge : excédés, des enseignants songent à démissionner

Ces enseignants provenant d'un partout en province s'organisent présentement autour d'un regroupement en ligne sous le nom À bout de souffle...ça suffit!

Il est né, la fin de semaine dernière, de la tourmente provoquée par l'adoption du projet de loi 40.

Le recours au bâillon par le gouvernement caquiste a visiblement choqué plusieurs d'entre eux. C'est une insulte à notre endroit , dénonce Geneviève Groleau, l'une des instigatrices du mouvement et enseignante au primaire dans la région de l'Outaouais.

Comme plusieurs collègues, elle s'est réveillée samedi matin, dit-elle, avec le sentiment de ne pas avoir été écoutée par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Le malaise était suffisamment palpable pour qu'elle s'interroge sur son avenir dans le réseau de l'éducation.

J'ai décidé de poser la même question à la communauté enseignante , raconte-t-elle. En à peine quelques heures, elle aurait obtenu des centaines de témoignages de collègues plongés dans cette même réflexion.

De ce premier échantillon de témoignages s'est formé un groupe privé sur les réseaux sociaux. Actuellement, un peu plus d'une centaine de personnes en font partie.

Ces personnes s'engagent, précise-t-on d'emblée, à être les signataires d'une lettre qui mentionne une démission déjà active ou à venir, un départ imminent ou une réorientation de formation .

L'instigatrice assure que la décision de démissionner, si elle devient réelle, ne se prend pas de gaieté de cœur. Mais vient un temps, poursuit Mme Groleau, où les enseignants doivent se protéger eux-mêmes.

On doit choisir entre notre santé, notre famille ou les [élèves]. Le choix devient tellement difficile et c'est tellement déchirant pour nous , exprime-t-elle.

On veut que les gens comprennent qu'on est à bout de souffle. On les aime vos enfants et on veut continuer à œuvrer pour eux. On veut protéger le système d'éducation.

Geneviève Groleau, cofondatrice, À bout de souffle...ça suffit!