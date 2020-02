Winnipeg pourrait ne pas construire de voies réservées aux lignes d'autobus rapides

Winnipeg n’envisage plus la construction de voies réservées uniquement aux autobus pour son système de transport rapide.

Le maire de la capitale manitobaine, Brian Bowman, affirme que Winnipeg doit être « ouverte à différentes façons d’offrir le transport en commun rapide ».

Brian Bowman avait promis de développer, au total, six corridors de transport rapide d’ici 2030.

Mais selon un document élaboré l’automne dernier, la Ville n’envisage plus la construction de corridors dédiés uniquement à la circulation des autobus séparés des autres usagers de la route. À la place, l’administration municipale envisage un système mélangeant voies de circulation normale et voies réservées aux autobus pour « contourner les bouchons » là où c’est nécessaire.

« Ce qui est toujours envisagé, ce sont six lignes se rendant au centre-ville », a assuré le maire mardi.

« La réflexion évolue concernant leurs destinations. La ville a beaucoup changé au fil des ans et nous avons besoin de voir ces études avant de prendre des décisions sur ce que serait la prochaine ligne et où elle irait. »

La première ligne rapide ouvrira en avril

Il ajoute que la possibilité d’obtenir du financement d’autres paliers de gouvernement a changé depuis que le corridor sud-ouest, réservé uniquement aux autobus, a été approuvé. La croissance de la ville a aussi eu des effets sur la manière dont le transport rapide évoluera à Winnipeg.

« Il pourrait y avoir des façons plus intelligentes et efficaces pour déplacer les gens et les autobus dans diverses zones », a-t-il dit.

La ligne de transport rapide allant jusqu’à l’Université du Manitoba doit ouvrir en avril. Elle a coûté 467,3 millions de dollars.

Avec des informations de Bartley Kives et Sean Kavanagh