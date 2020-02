Voici tout ce qu’il faut savoir sur les nouveaux Samsung Galaxy S20 et Galaxy Z Flip

Ce dernier avait déjà eu droit à son propre dévoilement surprise moins de 48 heures plus tôt dans une publicité diffusée durant la cérémonie des Oscars. Mais c’est mardi, en début de conférence, que Samsung a partagé pour la première fois des détails sur son fonctionnement et son prix.

Le Galaxy Z Flip a un écran de 6,7 pouces lorsqu’il est déplié en plus d’être muni d’un tout petit écran, à peine plus gros que son module de deux caméras externes, qui est accessible lorsque le téléphone est fermé. Celui-ci peut afficher l’heure, des notifications, des appels entrants, des alarmes et même des images de la caméra pour ceux et celles qui veulent capter des photos lorsque le téléphone est fermé.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le petit écran du Galaxy Z Flippeut afficher l’heure, des notifications, des appels entrants, des alarmes et même des images de la caméra. Photo : getty images for samsung

D’après Samsung, il peut être ouvert et fermé plus de 200 000 fois, tout comme son prédécesseur, le Galaxy Fold. Son écran principal serait de plus résistant aux égratignures.

Le téléphone peut d’ailleurs être posé sur une surface plane, comme un ordinateur portable. L’interface de certaines de ses applications s’adapte à ce mode d’utilisation : il est par exemple possible de visionner une vidéo YouTube sur la partie supérieure de l’écran pendant que la partie inférieure affiche les commentaires.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'interface du Galaxy Z Flip s'adapte s'il est déposé sur une surface plane, en mode «ordinateur portable». Photo : Samsung

La directrice du marketing de Samsung au Royaume-Uni, Rebecca Hirst, a mis l’accent sur le format compact et l’esthétisme du Galaxy Z Flip. C’est un téléphone qui se démarque pour les gens qui veulent se démarquer , a-t-elle déclaré, laissant entendre que le téléphone pliable vise davantage les personnes soucieuses du style que les adeptes de la techno.

C’est entre autres pour cette raison que Samsung offrira une édition Thom Browne du Galaxy Z Flip, nommée en l’honneur du célèbre styliste américain qui a collaboré à sa conception. L’appareil est gris et orné de bandes bleue, blanche et rouge à l’arrière.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'édition Thom Browne du Galaxy Z Flip. Photo : Samsung

Le téléphone sera sinon offert en trois couleurs : noir, mauve et, dans certains marchés, or. Les trois modèles ont une surface réfléchissante qui change de ton selon la lumière, et seront offerts le 14 février pour 1 380 $US. C’est 120 $US de moins que le Razr, le téléphone pliable semblable qu’offre Motorola depuis la semaine dernière aux États-Unis.

Galaxy S20 : la caméra avant tout

Samsung a poursuivi la présentation en levant le voile sur trois modèles de son prochain téléphone phare : le Galaxy S20 (6,2 po), le Galaxy S20+ (6,7 po) et le Galaxy S20 Ultra (6,9 po), qui seront tous offerts en version 4G ou 5G.

Comme c’était le cas avec les plus récents modèles d’iPhone, l’accent est d’abord mis sur les caméras qui sont, selon le responsable du marketing de Samsung Drew Blackard, dans une classe à part .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Galaxy S20 (gauche), Galaxy S20+ (centre) et le Galaxy S20 Ultra (droite). Photo : Samsung

Les trois modèles sont munis d’un imposant module de caméras. Le S20 de base a trois capteurs : un objectif grand angle de 12 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels, tandis que le S20+ jouit des mêmes capacités en plus d’avoir un quatrième objectif « Depth Vision », qui sert à créer un meilleur effet de profondeur de champ.

Le S20 Ultra a pour sa part un objectif grand angle de 12 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 108 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un objectif « Depth Vision ». Le S20 et le S20+ permettent un zoom x30, tandis que le S20 Ultra a un zoom x100. La haute résolution des photos permet d’ailleurs de recadrer des photos sans perdre de qualité, selon Samsung.

L’éventail de caméras rend également possible une nouvelle fonctionnalité baptisée « Single Take », qui permet de prendre des photos et des vidéos avec toutes les caméras en même temps. Le téléphone présente ensuite les meilleures prises de vue grâce à l’intelligence artificielle.

La qualité des photos prises en mode nocturne a également été grandement améliorée, et les téléphones peuvent capter des vidéos en résolution 8K avec stabilisation d’image.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Galaxy S20 (gauche), Galaxy S20+ (centre) et le Galaxy S20 Ultra (droite). Photo : Samsung

Finalement, le trou de caméra situé à l’avant des téléphones de la série S20 a été déplacé au centre de l’écran, alors qu’il se trouvait plutôt dans le coin supérieur droit de celui des téléphones de la série S10.

Un téléphone puissant

Samsung a vanté les capacités techniques des téléphones de la série Galaxy S20, qui sont certainement parmi les meilleures sur le marché.

Les écrans des trois modèles ont par exemple une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie qu’ils peuvent afficher jusqu’à 120 images par seconde. Cela devrait améliorer le confort visuel lors de l’utilisation des appareils.

Le S20, S20+ et S20 Ultra ont tous 12 Go de mémoire vive, bien que certains modèles du S20 Ultra en ont 16.

Ils ont aussi des batteries imposantes : 4000 mAh pour le S20 et S20+, et 5000 mAh pour le S20 Ultra. Samsung promet qu’elles dureront toute la journée sans avoir à être rechargées.

La série Galaxy S20 sera offerte dès le 6 mars. Les modèles de base de chacun des téléphones coûteront 1000 $US (S20), 1200 $US (S20+) et 1399 $US (S20 Ultra).

De nouveaux Galaxy Buds

La présentation s’est conclue avec le dévoilement des Galaxy Buds+, le nouveau modèle d’écouteurs bouton sans fil qui compétitionnent avec les AirPods d’Apple.

Ils offrent un son amélioré, de meilleurs microphones pour les appels et une autonomie de 11 heures (ou 22 heures avec l’étui).

Ils devraient s’avérer utiles pour ceux et celles qui achètent le Galaxy S20, puisqu’il s’agit du premier téléphone de cette gamme de produits à ne pas avoir de prise audio 3,5 mm.