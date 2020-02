Être une femme dans le monde masculin de la science

Une scientifique établie en Saskatchewan croit qu’il y a encore du travail à faire pour l’égalité des sexes et l’inclusion. En cette Journée internationale des femmes et des filles de science, Rana Mustafa reconnaît toutefois les avantages du Canada par rapport à son pays d’origine.

Originaire de la Syrie, Rana Mustafa est aujourd’hui chercheuse à l’Université de la Saskatchewan. Ici comme dans son pays natal, elle affirme que les obstacles ne sont pas rencontrés sur les bancs d’école, mais plutôt sur le marché du travail.

La chercheuse Rana Mustafa affirme que dans le domaine scientifique, la position des femmes dans la hiérarchie est moindre à celle des hommes. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

C’est tellement difficile de faire [l'équilibre] entre la famille et le travail, et souvent, à cause de la pression, les femmes font le choix de la famille. Rana Mustafa, chercheuse à l'Université de la Saskatchewan

Et obtenir un diplôme ne garantit pas un emploi, confie-t-elle en entrevue à l'émission Point du jour. « Le pourcentage de femmes qui sont embauchées après leurs études, ce n’est pas proportionnel au nombre de femmes [diplômées] de l'université», souligne Rana Mustafa.

Même si l’Université de la Saskatchewan est un milieu « favorable » pour les femmes, la chercheuse note que les « décisions et les responsabilités » importantes sont généralement assumées par ses homologues masculins. « Ils pensent que nous sommes émotionnelles, moins rationnelles », s’explique-t-elle.

Différences entre pays

Margaux Floury, étudiante en paléontologie et stagiaire au Musée royal de la Saskatchewan, affirme que la situation est bien différente entre sa France natale et le Canada.

« En France j’appelle mon professeur ‘’monsieur’’ et je le vouvoie. Ici je l’appelle par son prénom et je sens qu’on est plus proche. Il y a une différence sociale », illustre-t-elle.

Elle affirme par ailleurs que la majorité de ses collègues de classe sont des femmes. « Il y a 4 ou 5 garçons sur 19 », souligne l’étudiante.

Même son de cloche du côté de Rana Mustafa. « Une des raisons pour laquelle j’ai choisi le Canada en quittant la Syrie, c’est parce que le milieu de travail et l’égalité sont mieux, la place des femmes est vraiment meilleure ».

Mais pas question de tenir cela pour acquis, dit la chercheuse, parce qu’on doit « toujours améliorer les choses ».