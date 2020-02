La vie après le cancer : une vidéo pour aider les patients

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie travaille à la réalisation d’une vidéo pour aider les patients qui ont été traités pour un cancer à vivre une meilleure transition entre l’hôpital et la maison.

Cette vidéo s’inscrit dans le cadre du projet « Un pont vers la maison », qui a démarré en 2017. On y retrouve notamment des témoignages de patients ressources qui ont déjà été aux prises avec la maladie.

Pour certains patients, la transition après les traitements contre le cancer s'avère difficile.

Ces patients, qui ont été accompagnés par des spécialistes durant les traitements, se retrouvent parfois seuls pour affronter leur nouvelle réalité et le retour à la maison et au travail.

Michèle Van De Kaa qui a eu un cancer il y a quelques années, souhaite aider des gens ont dû traverser divers obstacles pour revenir à une vie active après la maladie. Photo : Radio-Canada

Ça prend un an pour revenir après les traitements , estime Michèle Van De Kaa.

Elle et Françoise Poirier ont toutes les deux combattu un cancer. Elles sont ce que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux appelle « des patientes-partenaires » qui peuvent répondre aux questions d’autres patients et les aider à revenir à une vie active après la maladie.

Les deux anciennes patientes espèrent que les gens en traitement qui regarderont la vidéo pourront s’identifier à leurs parcours et anticiper ce qui les attend quand les traitements seront terminés. Avec la maladie, tu es tellement dans un genre de tunnel. Et un jour, tu reçois ton dernier traitement et plus c’est fini. C’est comme un genre de vide qui s’ouvre devant vous , explique Michèle Van De Kaa.

La vidéo sera présentée aux patients qui seront sur le point de terminer leur traitement.

L’équipe pourra apporter un accompagnement afin de répondre aux inquiétudes des patients, notamment sur les effets secondaires ou offrir les informations sur les ressources qui peuvent aider à recouvrer l'autonomie.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux invite aussi les personnes ayant vécu avec le cancer ainsi que leurs proches à suggérer des améliorations qui pourraient être apportées aux celles qui entament la période post-traitement.

Le projet est réalisé en collaboration avec la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé qui a versé 40 000 $ pour la réalisation de la vidéo.

Avec les informations de Bruno Lelièvre