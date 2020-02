Pénurie de main-d'oeuvre : 40 % plus d'employeurs au Salon Stage et Emploi à Rouyn-Noranda

Une centaine d'organismes et entreprises participent, mardi et mercredi, au Salon Stage et Emploi afin de recruter des étudiants du Cégep et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Les employeurs cherchent actuellement à combler leurs besoins en cette période de pénurie de main-d'oeuvre.

Des entreprises de partout dans la province sont présentes, comme Dominic Dionne, d'Ambulances Thibault, à Ste-Agathe-des- Monts.

Catherine Millette et Dominic Dionne d'Ambulances Thibault, de Ste-Agathe-des-Monts Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Dans le contexte actuel, avec la pénurie de main-d'oeuvre, il est important de se faire valoir auprès des étudiants comme entreprise. Les régions comme Rouyn et Val-d'Or, c'est un cégep qui n'est pas près de chez nous, mais ça nous fait plaisir de nous déplacer et de venir les rencontrer , témoigne-t-il.

Dany Bouchard, coordonnateur aux communications et à l'international au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, souligne une augmentation du nombre d'employeurs de 40 % cette année. On est à pleine capacité. La Salle à usage multiple est pleine, on ne pourrait pas attirer plus d'employeurs que ce qu'on a déjà , dit-il.

Les étudiants ont pu poser leurs questions aux entreprises venues recruter. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Ce qui change d'année en année, c'est l'engouement, c'est l'avidité des gens à offrir des postes. On le voit, on la vit cette pénurie de main-d'oeuvre là, on la sent dans ce type d'événement là. Les employeurs veulent être présents, ils ont de plus en plus de possibilités à venir offrir , ajoute M. Bouchard.

Des étudiants comme Jean-Sébatien Parenteau, finissant en Soins préhospitaliers d'urgence, profitent de cette vaste offre pour s'informer.

Jean-Sébastien Parenteau et Jinene Laalami étudient en Soins préhospitaliers d'urgence. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

C'est de découvrir toutes les compagnies, toutes les options qu'on a, parce que ce ne sont pas toutes les compagnies qui offrent la même chose, il y en a qui offrent des avantages [sociaux]. C'est aussi de connaître toutes les compagnies, parce que comme on est au cégep à Val-d'Or, on connaît beaucoup plus celles de l'Abitibi. C'est de découvrir les compagnies de l'extérieur de la région , explique-t-il.

L'opération charme des entreprises vise également à pourvoir des postes d'employés et de stagiaires très bientôt, notamment pour cet été.