L'horoscope, un album jeunesse qui traite avec humour de l'anxiété

La dessinatrice Valérie Boivin et l'auteur François Blais joignent à nouveau leurs forces et nous offrent un tout nouvel album jeunesse intitulé L'horoscope.

J'avais envie de dessiner un petit vieux , se souvient Valérie Boivin, alors j'ai demandé à François Blais de m'écrire une histoire avec un petit vieux.

François m'est revenu avec "L'horoscope" qui traite d'anxiété Valérie Boivin, au sujet de l'histoire écrite par François Blais

Troisième collaboration du duo Blais-Boivin, L'horoscope propose un récit tendre et rempli d'humour, mettant en vedette un vieux monsieur. Ce dernier passe des jours paisibles à s'occuper de son jardin, jusqu'au jour où un coup de vent lui apporte un feuillet d'horoscope qui va tout changer. C'est alors le branle-bas de combat!

C'est une façon de rire un peu de l'anxiété et d'en parler , explique Valérie Boivin, et peut-être de la déconstruire , ajoute-t-elle en souriant.

Dessiner avec des crayons

Pour cet album, l'illustratrice a délaissé Photoshop et empoigné ses crayons. En choisissant de dessiner à la main, Valérie Boivin a fait le choix de la lenteur.

Le vieux monsieur enfin au repos, une illustration de la dessinatrice Valérie Boivin. Photo : Gracieuseté Valérie Boivin

On est tellement dans la rapidité, l'homogénéité, que je souhaitais un album avec des défauts, plus viscéral, plus charnel. Je voulais prendre le temps.

Le résultat est magnifique : les dessins sont tendres, les couleurs superbes et le vieux monsieur a un petit air des années 50 qui le rend très attachant. On ne peut que sourire devant ses angoisses et réaliser que parfois tout est une question de perspective.

L'horoscope sera disponible en librairie à compter du 3 mars.