Deux microbrasseries régionales dans un festival en France

Les entreprises HopEra et Pie Braque de Jonquière seront présentes au Saint-Malo Beer Craft Festival.

Du côté de Pie Braque, ce sont quatre produits qui seront disponibles pour la dégustation, comme l'explique Philippe Dufour, directeur des opérations à la microbrasserie Pie Braque.

On va y aller avec nos bières un peu plus robustes et nos bières bariquées. Donc, on apporte notre bière Saison seigle qui est une de nos bières qu'on sert de façon régulière, on apporte notre stout impériale vieillie en fût de bourbon, on apporte notre vin d'orge, qui est notre produit fort en alcool et houblonné, et puis on apporte quelques caisses de notre collaboration avec HopEra qu'on a faite avant Noël.

Philippe Dufour, directeur des opérations à la microbrasserie Pie Braque