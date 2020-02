Feu vert à un gazoduc de 80 km jusqu'à Montmagny

Énergir peut aller de l'avant dans son projet de prolonger le gazoduc entre Saint-Henri et Montmagny.

Le projet estimé à 55 M$ consiste à ajouter 80 kilomètres au réseau de qui atteint jusqu'à maintenant Bellechasse. Il permettra d’alimenter en gaz naturel les clients situés à Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Raphaël et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et Montmagny.

Nous sommes heureux de la décision favorable de la Régie de l’énergie. Il s’agit d’un projet porteur pour le développement économique de la région qui voit le jour , a réagi l'entreprise.

L'entreprise Energir à Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le projet autorisé par la Régie de l'énergie bénéficie d’une contribution financière d’un montant maximal de 47,6 M$ garantie par le gouvernement du Québec.

Ce montant d’aide financière représente plus de 86 % des coûts totaux du projet , est-il indiqué dans la décision de la Régie de l'énergie, rendue le 22 janvier.

Attractivité et compétitivité

Près de 100 entreprises de Montmagny ont manifesté leur appui au projet. Le maire Rémy Langevin voit ce feu vert comme une excellente nouvelle pour sa région.

En plus de desservir le parc industriel, le gazoduc joindra le boulevard Taché pour alimenter la polyvalente, l'école primaire et une partie du centre-ville.

Le milieu a démontré qu'il était prêt à consommer assez de gaz naturel pour rencontrer la rentabilité du projet , se réjouit-il.

L'entreprise Montel veut réduire sa consommation de propane et de mazout. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Le maire Langevin croit que la région de Montmagny sera maintenant plus attractive, ce qui favorisera l'implantation de nouvelles entreprises .

Ça augmente leur rentabilité et ça les rend plus compétitives avec les autres entreprises à Lévis , explique Rémy Langevin.

Pour les entreprises qui ont adhéré, on a calculé une économie de 1 million de dollars en coûts énergétiques. Rémy Langevin. maire de Montmagny

Le maire de Montmagny, Rémi Langevin, milite pour acheminer le gaz naturel dans sa région. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Opposition

Le projet de prolongement du gazoduc ne fait pas l'unanimité dans la région. Environnement Vert Plus, la Fondation Coule pas chez nous et Montmagny en transition ont fait des représentations afin de convaincre la Régie de l'énergie de ne pas autoriser le projet.

Les groupes environnementaux martèlent que le gaz naturel n'a rien d'une énergie de transition.

Pour Montmagny en transition, s'il y a du gaz naturel à fournir aux industries, il devrait plutôt provenir de la biométhanisation ou de la biomasse forestière , soutient la porte-parole Denise Laprise.

Herman Bleney, Denise Laprise et Marc Boulanger du mouvement Montmagny en transition. Photo : crédits : Montmagny en transition

Énergir a soutenu que le projet permettra d’éviter des émissions d'au moins 2 201 tonnes de gaz à effet de serre par année .

Le projet permettrait de déplacer l’équivalent de plus de 350 000 litres de mazout no 2 et 8,6 millions de litres de propane , peut-on lire dans la décision de la Régie de l'énergie.

Le porte-parole d’Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, craint toutefois que des entreprises pourraient choisir de passer de l’électricité au gaz naturel en raison de subventions et de tarifs concurrentiels , ce qui diminuerait les gains potentiels.

Séance d'information publique

Une séance d'information publique est prévue à la MRC de Montmagny le 17 mars prochain pour informer la population sur le projet et répondre aux préoccupations.

Les travaux du prolongement du gazoduc devraient s’amorcer en mai. Le branchement du réseau doit être complété en décembre.