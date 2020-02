L’Alaskien Brent Sass de nouveau vainqueur de la Yukon Quest 2020

Il s’agit de la troisième victoire de l’Alaskien à cette célèbre course. Il a toutefois été suivi de près tout au long du parcours, parfois même devancé, par la Yukonnaise Michelle Phillips qui est attendue à l'arrivée dans les prochaines heures.

Brent Sass remporte environ 25 000 $ US des 132 000 $ US de la bourse qui sera partagée entre les meneurs de chiens. Le vainqueur repart aussi avec deux onces d’or de la région du Klondike pour avoir franchi le premier le point de mi-parcours à Dawson et avoir terminé la course.

Cette année, les conditions de la piste ont été marquées par de bonnes accumulations de neige. À titre d'exemple, il est tombé 27 cm de neige à Whitehorse au cours des dernières 24 heures, alors qu'il ne tombe habituellement que 18,3 cm pour tout le mois de février.

Les organisateurs de la Yukon Quest affirment que la piste a été toutefois entretenue par les Rangers canadiens lundi.

Les 10 autres attelages ont maintenant quitté Dawson vers la ligne d’arrivée à Whitehorse.

La 37e Yukon Quest est partie de Fairbanks, en Alaska, avec 15 équipes qui se sont lancées samedi 1er février le long du sentier de 1600 km.

Depuis, certains meneurs ont abandonné la course dont le Québécois Denis Tremblay et le Franco-Albertain Jason Campeau. Les jumelles franco-yukonnaises Louve et Lori Tweddell n'ont pas pris le départ faute d'une course de qualification.