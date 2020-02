Un bilan positif pour les 10 ans de l’Institut national des mines

Lancé à Val-d’Or en 2010 dans la foulée du Plan Nord, l’Institut national des mines a pour mandat de conseiller le ministre de l’Éducation dans ses stratégies de formation.

Au fil des années, on a bâti notre crédibilité sur la réalisation de nos produits de recherche, nos travaux et nos rapports , explique Jean-François Pressé, président directeur général de l’INMQ.

On a pris un virage sur les nouvelles tendances du numérique, sur les façons différentes d’enseigner, la formation à distance, la réalité virtuelle ou encore les simulateurs. On a documenté tout ça et fait en sorte que les programmes s’adaptent à la nouvelle réalité du monde minier. On doit maintenant s’assurer de faire suivre cette transition dans nos maisons d’enseignement , ajoute-t-il.

M. Pressé ajoute que la présence de 37 simulateurs d’engin en formation minière et l’avènement de l’automatisation dans l’industrie sont des exemples de ce qu’a pu amener l’Institut dans les dernières années.

Priorités 2020

En 2002, l’INMQ entend notamment se pencher sur la question de la cybersécurité dans les mines.

On effectue une veille mondiale sur les grandes tendances et on constate qu'avec des mines de plus en plus connectées, une foule de données sont recueillies et on doit apprendre à la gérer et à la protéger, ajoute le PDG. Chaque travailleur doit connaître son rôle dans la sécurité des données. On doit se pencher sur comment on peut adapter les programmes de formation pour qu’ils puissent s’adapter au besoin de sécuriser les données.