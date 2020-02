Plus de 40 % des rues sont déneigées à Montréal

Selon le site Internet de la Ville de Montréal  (Nouvelle fenêtre) , où on peut suivre la progression des opérations de déneigement, 42 % des 4050 kilomètres du réseau étaient déneigés mardi après-midi.

Les 10 à 15 centimètres de neige qui ont pris les autorités municipales et les citoyens par surprise, lundi matin, sur la région de Montréal – alors qu’on n’en attendait que 5 centimètres – compliquent toutefois les choses pour la coordination des opérations de déneigement.

On va avancer dans les prochains jours à peu près à 15 % par jour. Normalement c’est 25 %, mais il faut tenir compte des énormes tas de neige qu’on a à ramasser , explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Ça veut dire que demain on va être à 50 % et là on peut commencer à respirer. Ça veut dire que les grandes artères vont être dégagées et qu’on s’en vient sur votre petite rue locale.

Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal