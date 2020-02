Blessé par balle, un homme marche pendant deux jours à Churchill avant d'être secouru

Selon la victime, qui a dû marcher deux jours pour avoir de l’aide, le tireur l’aurait peut-être pris pour un animal.

Il a expliqué à la police que le suspect portait un habit de neige noir et bleu, un cache-cou, une tuque noire et conduisait une motoneige noire et bleue.

La dernière fois que la motoneige du suspect a été vue, elle se dirigeait vers le nord à partir de la baie Button.

La GRC indique que l’homme de 29 ans est toujours hospitalisé. Elle demande à tout membre de public qui identifie le suspect de les contacter au 204-675-2551.