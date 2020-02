Des consultations sur le projet Gazoduc se tiennent à La Tuque

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada est à La Tuque aujourd'hui pour y tenir des consultations publiques sur le projet Gazoduq, situé entre le nord-est de l’Ontario et Saguenay, en passant par la Haute-Mauricie.

Douze journées de consultations sont prévue le long du tracé de plus 750 kilomètres. L'Agence demande au public à examiner les lignes directrices et les consultations prévues pour l'étude d'impact.

À ce stade-ci, la population n’est donc pas invitée à se prononcer sur le projet, mais à soumettre des questions à poser au promoteur Gazoduc inc. en vue du processus d’évaluation d’impact.

Cette nouvelle étape dans le processus d’évaluation d’impact découle d’un changement à la loi entré en vigueur le 28 août dernier qui a pour but de rendre le processus de consultations plus transparent et inclusif notamment avec les communautés des Premières nations.

Les gens étaient attendus entre midi et 20 h. Seulement une poignée de personnes ont fait le détour jusqu’à présent. Le maire de La Tuque Pierre David Tremblay, qui est à Québec, n’y participera pas. Les représentants de l’Agence ignorent si des représentants des communautés atikamekw y assisteront.

Avec les informations d'Amélie Desmarais