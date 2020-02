L'Alberta transfère au privé les contrats de transport de pétrole par train

Une autre promesse que nous avons faite et que nous avons gardée , a déclaré M. Kenney mardi à l’issue de cette annonce. Il assure que son gouvernement a mis plusieurs mois afin de négocier les meilleurs prix pour la province.

Ces contrats avaient été signés il y a un an par le gouvernement de Rachel Notley afin d’augmenter la capacité d’exportation du pétrole de la province, et ainsi produire plus de revenus. À l'époque, la chef de file du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ) estimait que ce plan coûterait 3,7 milliards de dollars, mais qu’il pouvait générer près de 6 milliards de revenus pour la province.

De son côté, Jason Kenney et le Parti conservateur uni ( PCUParti conservateur uni ) avaient toujours estimé que cette opération serait une perte financière pour l’Alberta. Ils avaient entamé des discussions en juin dernier avec les pétrolières pour qu’elles prennent en charge les coûts liés à ces exportations de pétrole. Il s’agissait d’une promesse de campagne du PCUParti conservateur uni .

Le premier ministre a assuré de ne pas pouvoir dévoiler davantage de détails pour le moment puisqu’il doit respecter les clauses de confidentialité des contrats.