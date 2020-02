Réforme scolaire : la transition suscite de l'inquiétude sur la Côte-Nord

C’est sur fond d’inquiétude et de déception que la Commission scolaire de l’Estuaire prépare sa transition, forcée par la réforme du gouvernement.

La Loi sur la gouvernance scolaire adoptée sous bâillon samedi abolit les commissions scolaires au Québec qui seront transformées en Centre de services.

Après s’être battus contre cette nouvelle loi, les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire annoncent qu’ils assureront la transition avec transparence. Ils affirment toutefois qu'ils n'ont pas toutes les réponses aux questions liées à cette nouvelle structure.

L'ex-présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, Ginette Côté, estime que le gouvernement caquiste a manqué de respect au milieu scolaire.

Dans toute ma carrière politique, j’en ai connu des ministres de l’éducation, et c’est [Jean-François Roberge] le pire que j’ai rencontré. Ginette Côté, ex-présidente, Commission scolaire de l’Estuaire

Une période d’incertitudes anticipée

Voyant le projet de loi 40 se concrétiser malgré l’opposition, le directeur général de la Commission scolaire de l’Estuaire, Alain Ouellet, a décidé d’annoncer sa retraite avant que la nouvelle loi soit en vigueur.

Stratégiquement, l’annonce de ma retraite, je voulais m’assurer que ma succession à la commission scolaire, ce soit le conseil des commissaires actuel qui le décide. Ils connaissent nos enjeux et nos valeurs. Alain Ouellet, directeur général, Commission scolaire de l'Estuaire

Des questions en suspens

La présidente du Syndicat de l'enseignement de la région du Fer, Monica Chiasson estime que le gouvernement manque de respect envers les enseignants nord-côtiers.

La Fédération des syndicats de l'enseignement fera une analyse complète de la loi au cours des prochains jours. Pour le moment, Monica Chiasson estime qu'il reste encore beaucoup de questions sans réponse.

L’organisation scolaire qui doit nous être présentée au plus tard le premier mai, comment on va faire ça? Monica Chiasson, présidente, Syndicat de l'enseignement de la région du Fer

Selon la loi maintenant les parents vont pouvoir choisir les écoles de leurs enfants. Donc comment on va pouvoir prévoir les besoins, comment on va pouvoir les services à donner pour les élèves? On constate que dans cette loi-là il n’y a rien qui parle de la réussite pour les élèves , s’inquiète-t-elle.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais