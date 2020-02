Les tatouages et les bijoux oculaires interdits en Saskatchewan

L’Association des optométristes de la Saskatchewan salue la décision de la province d’interdire les tatouages sur le globe oculaire et l’insertion de bijoux dans les yeux.

La loi a été adoptée le 31 janvier dernier par les élus de la province, qui ont pris cette décision « parce que ce type de modification corporelle est très risqué », indique Matthew Glover, un porte-parole du gouvernement.

Bien qu’aucun cas de cette pratique n’ait été recensé en Saskatchewan, son interdiction était tout de même jugée appropriée, puisque cette procédure peut s’avérer « extrêmement grave », ajoute-t-il.

Matthew Glover dit que des représentants de salons de tatouages ont été consultés avant l'adoption de la nouvelle loi.

L’Association des optométristes de la Saskatchewan rappelle dans un communiqué que les tatouages et les bijoux oculaires peuvent avoir des complications, comme une inflammation, une douleur extrême, et même entraîner la cécité et l’énucléation.

Le président de l'Association, le Dr Nathan Knezacek, dit que décision du gouvernement est proactive et permettra de prévenir « les cas inutiles » de blessures.

Cas recensés

Les complications potentielles du tatouage oculaire ont attiré l’attention des médias en 2017, quand une femme d’Ottawa, Catt Gallinger, a subi une inflammation grave et une perte de vision partielle après une telle intervention.

La même année, un homme de l’Alberta a dû subir une énucléation à la suite de complications liées à un tatouage.

L’Ontario a interdit les tatouages oculaires en 2017. Un projet de loi visant à les interdire a été déposé au Manitoba en mai dernier.