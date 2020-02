Le CN estime que la chaîne d’approvisionnement canadienne tout entière est touchée par des blocus en Ontario et dans le nord de la Colombie-Britannique, mis en place par des manifestants autochtonesen soutien à la protestation d'une partie de la Première Nation Wet'suwet'en contre le chantier du gazoduc Coastal GasLink qui passe par leur territoire ancestral.

Nous stationnons actuellement des trains sur notre réseau, mais en raison de l'espace limité disponible, le CN n'aura d'autre choix que d'interrompre temporairement le service dans les principaux corridors, à moins que les blocages ne prennent fin. Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

Il n’y a essentiellement pas de service de train entre l’est du pays et l’ouest du pays parce que les trains passent par [Marysville]. Donc, il faut penser aux conteneurs qui entrent à Halifax ou Montréal, qui sont destinés à Toronto ou aux États-Unis, [ils] ne peuvent pas y accéder puisque ça ne traverse pas Belleville , a précisé Sean Finn, vice-président exécutif du CN.

Des produits de consommation ou des produits de l’Ouest canadien ne peuvent se rendre vers l’est.

Plus de 200 trains (CN et VIA Rail confondus) ne peuvent pas circuler sur les axes Toronto-Montréal et Toronto-Ottawa depuis jeudi.

Les blocages des voies ferrées en Ontario et en Colombie-Britannique ont fait l’objet d’injonctions de la part des cours supérieures provinciales concernées.

« 24 heures depuis le début du blocage de la voie ferrée CN par les alliés gitxsan en solidarité avec les Wet’suwet’en. Chaque jour représente un million de dollars perdus par l’industrie », exprime la publication Twitter ci-dessous, qui montre le blocage de chemin de fer CN entre Prince George et Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

Le CN était d'ailleurs retourné en cour lundi pour tenter de faire respecter l'injonction que la compagnie avait obtenue vendredi dernier contre les manifestants.

Ottawa renvoie la balle aux provinces

Une agente du ministère du Procureur général a lu l'injonction à haute voix aux manifestants, le 11 février. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Mardi matin, des représentants de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) ont lu aux manifestants de Tyendinaga l'injonction obtenue par le CN et ont discuté avec eux.

Toutefois, ces discussions d'une vingtaine de minutes n'ont pas permis de dénouer l'impasse.

Pour sa part, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, souligne que les moyens de pression ont un impact « énorme », qu'il s'agisse des dizaines de milliers de passagers sans service ferroviaire ou des millions de dollars en marchandises bloquées.

C'est quelque chose qui est contre la loi , ajoute-t-il.

Toutefois, le ministre Garneau dit que ce n'est pas au fédéral d'intervenir.