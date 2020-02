Nouveau logo, nouvel entraîneur : l'identité de l'Atlético Ottawa prend forme

L'homme de 41 ans a pris sa retraite du soccer professionnel en 2010, après une saison décevante avec le Toronto FC. Formé au Real Madrid, il a passé la majeure partie de sa carrière en Espagne, passant par les rangs du CD Tenerife, du FC Valence, de l'Atlético Madrid et du Deportivo La Coruña.

Je suis vraiment fier que le club ait pensé à moi pour un projet aussi important à Ottawa , a reconnu le nouvel entraîneur de l'Atlético Ottawa lors de sa présentation officielle à la Place TD, mardi après-midi, en s'exprimant seulement en espagnol.

Miguel Ángel Ferrer Martínez, connu sous le nom de Mista, est le premier entraîneur de l'histoire de l'Atlético Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kim Vallière

Au cours de la dernière décennie, Mista a été entraîneur dans l'académie du FC Valence et, plus récemment, au sein de celle du Rayo Vallecano, un club de deuxième division en Espagne.

Il aura peu de temps pour bâtir son équipe, puisque le coup d'envoi de la PLC est prévu pour le mois de mars.

L'empreinte madrilène

Le PDG de l'Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, en a également profité pour dévoiler le nouveau logo du club ottavien et parler de l'identité qu'il souhaite implanter. Nous sommes humbles, travaillants, solidaires, mais surtout, passionnés. On peut promettre aux partisans du travail acharné, de la passion et de l'humilité , a-t-il déclaré.

Nous allons essayer de créer une grande marque qui rendra les gens fiers. Miguel Ángel Gil Marín, PDG de l'Atlético Madrid

Le commissaire de la PLCPremière ligue canadienne de soccer , David Clanachan, était sur place pour souligner l'importance de l'ajout d'une franchise à Ottawa pour porter le nombre d'équipes dans la ligue à huit. Ottawa a remporté la loterie aujourd'hui. Cette organisation a une histoire de 116 années d'expérience dans le soccer , a déclaré M. Clanachan.

L’homme d’affaires d’Ottawa Jeff Hunt, qui sera entre autres responsable de l'image de marque de l'équipe, espère offrir aux partisans « l'expérience Atlético » avec un « flair à l'image d'Ottawa ».