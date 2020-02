Fermeture d'urgences la nuit : Robert Gauvin s'oppose à la décision du gouvernement

En tant qu'Acadien du nord du Nouveau-Brunswick, je ne peux pas appuyer ce qui a été annoncé. Robert Gauvin, vice-premier ministre

Selon lui, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus fonctionne actuellement.

Je suis né à l'hôpital de Caraquet, et puis j'ai parlé aux médecins de Caraquet, à la Ville de Caraquet, et ça fonctionne l'urgence là-bas. On me dit que ça fonctionne tout de suite. Alors pourquoi la changer? Je pense qu'on doit faire preuve de plus d'imagination et on doit trouver de meilleures idées.

En entrevue à Radio-Canada, il indique qu'il a déjà fait part de sa position au premier ministre et aux ministres.

La semaine passée, j'ai appelé tous mes collègues du caucus et je leur ai dit, un à un, que je ne pouvais pas [soutenir] ce dossier. Et ils ont dit : 'bon, bien tu fais ce que tu as à faire'.

Avec les informations de Karine Godin