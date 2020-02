Chrome bloquera automatiquement les téléchargements non sécurisés

Google a présenté mardi son plan progressif pour bloquer automatiquement les téléchargements non sécurisés sur son navigateur Chrome, dont la première phase débutera en avril.

Les fichiers téléchargés de manière non sécurisée représentent un risque pour la sécurité et la vie privée des utilisateurs et utilisatrices. Par exemple, un programme téléchargé de cette manière pourrait en réalité contenir un logiciel malveillant , a expliqué le chef de l’équipe de sécurité de Chrome, Joe DeBlasio, dans un billet de blogue  (Nouvelle fenêtre) .

À terme, cela veut dire que les téléchargements initiés sur Chrome devront tous se faire à partir d’une adresse HTTPS. Les fichiers provenant d’autres sources, communément appelés « fichiers mixtes », seront donc progressivement et systématiquement bloqués.

Ce changement se fera en cinq phases, en commençant par la version 82 de Chrome qui sera offerte en juillet. Les fichiers exécutables (.exe, .apk, etc.) mixtes, qui représentent le plus grand risque de sécurité, seront les premiers à être visés. Chrome affichera un message avertissant l’utilisateur ou l’utilisatrice que le fichier ne peut être téléchargé de manière sécurisée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Voici de quoi auront l'air les avertissements de sécurité, selon Google. Photo : blog.google.com

Le téléchargement des fichiers exécutables sera ensuite complètement bloqué dans la version 83 de Chrome, tandis que les fichiers d’archives (.zip, .rar, etc.) mixtes généreront un message d’avertissement. Ceux-ci seront complètement bloqués dans la version 84.

Les deux derniers types de fichiers touchés seront les documents tels que les .pdf et les .docx (avertissements dans la version 84, bloqués dans la version 85) et les documents photo, vidéo et audio (avertissements dans la version 845, bloqués dans la version 86).

Google a partagé, en anglais seulement, ce tableau détaillant ses plans :

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les téléchargements non sécurisés seront progressivement bloqués sur Chrome. Photo : blog.google.com

Le processus devrait donc être complété en octobre, le mois de la sortie prévue de Chrome 86.

Ces restrictions seront également intégrées aux versions mobiles du navigateur.