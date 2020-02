Un nouveau mouvement politique pour représenter les Autochtones ne fait pas l'unanimité

José Pouliot, un résident des Cantons de l'Est, a réservé le nom Parti autochtone du Québec auprès d'Élections Québec. Il affirme que le parti a comme objectif de défendre les intérêts des Autochtones ainsi que des MINI, soit les métis et les Indiens non inscrits.

C'est développer une force politique et sociale capable, qui va s'organiser, regrouper des citoyens et citoyennes du Québec concernés par la cause autochtone. Et ce, dans le but de provoquer une pression positive sur la société qui va être capable d'influencer favorablement sur l'opinion publique et les structures gouvernementales afin de promouvoir les revendications des autochtones du Québec , a-t-il indiqué en entrevue à Des matins en or.

Selon lui, les structures actuelles ne permettent pas de compromis justes entre le gouvernement et les peuples autochtones.

Par contre, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, souligne que lui et les autres chefs ne s'identifient pas à ce nouveau mouvement politique.

C'est d'associer un tel mouvement à des organisations politiques comme la nôtre, c'est là que la ligne doit être tracée, parce qu'on n'est en aucune façon associé à ce mouvement-là, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous adhérons, là je parle de moi et des chefs autour de la table , a-t-il dit au micro de David Chabot.

Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cependant, Ghislain Picard se dit en accord avec l'objectif de mieux défendre les intérêts des Autochtones au sein du gouvernement.

Là où M. Pouliot a sans doute raison, c'est que le processus politique du côté des nations inuits semble interminable, on n'arrive jamais au résultat que nous souhaitons , reconnaît-il.

Il estime que le nouveau parti fait partie d'un mouvement des non-Autochtones qui tiennent à affirmer leurs droits.

Ce que je dis, c'est que le mouvement s'inscrit dans un autre mouvement qui est beaucoup plus large, ça je tiens à la préciser, et c'est ça qui vient un peu brouiller les cartes du côté des personnes autochtones qui pourraient trouver le geste comme étant un geste légitime, un geste qui a à être posé , souligne M. Picard.