Un premier gala pour souligner l’apport des immigrants en Estrie

L'organisme a tenu, mardi, une conférence de presse pour annoncer les finalistes de la première édition du gala Distinctions Régionales-Immigration qui souligne l’apport des personnes immigrantes, des organismes communautaires ou encore des MRC qui se veulent inclusives.

Cette année, les organisateurs ont d'ailleurs annoncé que c'est la MRC de Coaticook qui sera récompensée pour son travail d'inclusion lors de cette première édition.

Parmi les finalistes, on retrouve, entre autres, l'artiste Léona Nkoghe dans la catégorie arts et culture, la créatrice du concept des Frigo Free Go Sondès Allal dans la catégorie engagement social, ou encore la pharmacienne Chemika Mamode dans la catégorie entrepreunariat.

D'autres finalistes ont aussi été également nommés dans plusieurs catégories telles que le sport, l'intégration et l'innovation dans les entreprises.

Une bourse de 2000$ sera également offerte à un jeune qui s’est illustré au sein de la communauté.

Les gagnants de chacune des catégories seront dévoilés le 2 avril prochain au Théâtre Granada.