Ottawa investit 3,5 millions dans des technologies minières propres

Le financement annoncé par le gouvernement fédéral va à des entreprises de la Colombie-Britannique et de l’Ontario. Les 3,5 M$ servirons à financer un projet de véhicule électrique et une technologie d’échange de chaleur naturelle.

C’est un fabricant de véhicules miniers électriques de Colombie-Britannique, FVTF-V-T Research, qui reçoit la plus grande part du gâteau.

L’entreprise profitera de deux millions de dollars afin de développer un véhicule à batterie de 14 tonnes pour des activités minières souterraines.

Cette machine utilise une batterie plutôt qu’un moteur diesel pour fonctionner sous terre. Photo : Courtoisie / Artisan Vehicle Systems

Selon le directeur général de l’entreprise, Todd Pratt, cette avancée pourrait améliorer la qualité de l’environnement, mais également le milieu de travail des mineurs.

Les véhicules électriques sont notamment reconnus pour offrir une meilleure qualité d’air et un environnement moins bruyant aux travailleurs des mines que ceux fonctionnant au carburant diesel.

Dans le Nord de l’Ontario, l’organisme à but non lucratif Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation (MIRARCO) obtient le reste de l’enveloppe.

Parmi les projets envisagés, MIRARCO veut mettre au point une technologie d’échange de chaleur naturelle. Photo : Reuters / Mike Hutchings

Le financement de 1,5 M$ vise à soutenir la mise au point d’une technologie d’échange de la chaleur naturelle.

Autrement dit, les roches fracturées serviraient à améliorer l’aération dans les mines souterraines de grande profondeur que l’on retrouve dans la région.

La présidente-directrice générale de MIRARCOMining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation , Jennifer Abols, estime qu’il s’agit d’une technologie qui pourrait, à terme, remplacer les systèmes coûteux de réfrigération et de chauffage artificiels .

Jennifer Abols est également directrice générale de l’École des mines Goodman de l’Université Laurentienne. Photo : Courtoisie

Les deux projets bénéficient du financement du Programme de croissance propre de Ressources naturelles Canada, un fonds d’investissement de 155 millions de dollars pour les secteurs énergétique, minier et forestier du pays.