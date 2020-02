2 pionniers franco-ontariens meurent le même jour

Robert Potvin et Gordon Gravel, membres fondateurs et tour à tour présidents du centre culturel francophone Jolliet à Sarnia, nous ont quittés le mercredi 5 février, à l'âge de 90 ans.

S’ils n’avaient pas été là, le centre Jolliet n’existerait peut-être pas de nos jours et peut-être que le centre communautaire n’y serait pas non plus. C’est grâce à deux hommes de cette trempe que la francophonie locale a pu s’épanouir à Sarnia.

L'hommage provient de Patrice Dufour, président actuel du centre Jolliet, fondé en 1959.

AUDIO : Décès de deux anciens présidents du Centre culturel francophone de Sarnia

MM. Potvin et Gravel, qui séjournaient à l'hospice Saint-Joseph de Sarnia, sont morts le même jour.