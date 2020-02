Du cirque de renommée internationale à Drummondville cet été

Après avoir récemment mis un terme à leur événement de fin d'année, la Ville de Drummondville et sa Société de développement économique (SDED) injectent, au total, un million de dollars dans ce projet.

Selon les deux organisations, la venue de cette troupe, qui s'est produite aux quatre coins du globe, aura des retombées économiques de deux millions de dollars pour la région.

Ces retombées vont venir des Drummondvillois qui vont dépenser plus de sous au centre-ville, mais aussi des touristes qui vont allonger leur arrêt à Drummondville avec une visite au Village québécois d'Antan le jour et avec le spectacle le soir , donne en exemple le directeur général de la SDED, Martin Dupont.

La compagnie de cirque contemporain, composée d'élèves diplômés de l'École de cirque de Québec, présentera son savoir-faire dans l'amphithéâtre extérieur de 1200 places.

On a parcouru la planète, on a donné des milliers de représentations. On offre des spectacles grandioses, familiales, énergiques, festifs avec une touche de poésie. On sort d'un spectacle de Flip Fabrique changé , assure le directeur général et artistique de la troupe, Bruno Gagnon.

L'événement aura lieu du 30 juin au 26 juillet.