13e journée de smog à Québec cet hiver

Les fortes concentrations de polluants entraînent cette mauvaise qualité de l'air perceptible dans les régions de Montréal, Laval et Québec.

Cette situation devrait perdurer jusqu'à la nuit prochaine.

Depuis 2013, Environnement Canada enregistre en moyenne 13 jours de smog par saison hivernale. Le nombre peut varier entre 6 et 20 épisodes au cours d'un hiver.

Cette 13e journée de smog la saison hivernale 2019-2020 est donc supérieure à la normale, précise le météorologue Simon Legault.

Durant la première fin de semaine de février, trois jours consécutifs de smog ont d'ailleurs été enregistrés à Québec.

Le sud du Québec n'avait pas vécu un aussi long épisode de smog depuis le mois de novembre 2012.

Dans l'ensemble, le bilan des journées de smog au Québec s'est amélioré au cours des dernières années, selon M. Legault. Il reste toutefois du travail à faire pour le contrer, ajoute-t-il.

Les causes du smog Il existe deux causes pour avoir de tels épisodes de smog : les conditions météorologiques et les facteurs locaux. Conditions météo Manque de vent ou vents légers

Période de froid Facteurs locaux Chauffage au bois

Transports

Sel

L'épandage du sel sur nos routes peut également jouer un rôle dans le smog. Plus les véhicules circulent, plus ils font circuler la poussière créée par le sel. Or, les particules restent parfois en suspension dans l'air en raison du manque de vent.

Le vent sert à ventiler l'air mais quand il est absent, les particules demeurent en suspens , explique M. Legault.

La différence entre le smog d'été et d'hiver

Les épisodes de smog en été sont de plus en plus rares. Souvent, il s'agit d'une réaction entre l'ozone et des agents chimiques. De nos jours, il est plus fréquent de voir du smog estival causé par des feux de forêt.

En hiver, ce sont les particules très fines en suspension dans l'air, communément appelée PM2,5. Ces matières particulaires peuvent se loger dans nos poumons et développer des maladies. Elles proviennent principalement du chauffage au bois et des transports.