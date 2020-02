Un entrepreneur et chef cusinier winnipégois a profité de la tendance végétalienne pour créer un restaurant sur Internet uniquement dédié à ce type de régime alimentaire.

Dans un siècle où le végétalisme devient de plus en plus populaire, l’entrepreneur et chef Luc Jean a sauté sur l'occasion pour offrir des mets complètement végétaliens avec son restaurant en ligne : Fuel Functional Foods.