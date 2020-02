Coronavirus : l’Université de l’Alberta veut participer à la recherche pour un vaccin

Selon le directeur de l’Institut, le docteur Lorne Tyrrell, plusieurs de ses chercheurs ont déjà procédé à une commande du matériel génétique du coronavirus et travaillent à répondre aux exigences réglementaires permettant d'obtenir le virus même, ce qui pourrait prendre deux semaines.

Lorne Tyrrell explique que le matériel génétique du virus permet aux chercheurs de créer en laboratoire les protéines responsables de la prolifération de la maladie, ce qui peut être la clé vers la découverte d’antibiotiques efficaces.

Une illustration du coronavirus responsable d'une épidémie de maladies respiratoires en Chine, réalisée par les Centers for Disease Control des États-Unis. Photo : via reuters / Centers for Disease Control

D’autres gènes composant la surface du virus pourraient eux permettre l’élaboration d’un vaccin.

Si le vaccin trouvé se compose d'éléments déjà approuvés par les autorités sanitaires, sa disponibilité pourrait se compter en semaines. Dans l'autre cas, cela pourrait prendre plusieurs mois.

La recherche s'accélère

Le sentiment d’urgence a gagné le monde médical.

Je pensais que les autorités sanitaires allaient maîtriser le virus plus rapidement. [...] Le virus montre cependant des signes qu’il pourrait être présent plus longtemps et être plus infectieux , indique le directeur de l’Institut.

Les Instituts de recherche en santé du Canada ont ainsi annoncé lundi qu’ils pourraient financer rapidement des études sur le nouveau coronavirus à hauteur d’un million de dollars sur deux ans. Les chercheurs ont jusqu'à la semaine prochaine pour déposer leurs projets de recherche.

Lorne Tyrrell rassure les Edmontoniens : la recherche sur le coronavirus ne présente aucun risque pour leur sécurité, dit-il. L’Institut, établi depuis 10 ans, est accrédité pour manipuler ce niveau d’infection.

Avec les informations de Travis McEwan