Fermeture du pôle d'information pour les immigrants à la bibliothèque Monique-Corriveau

Ouvert depuis avril 2019, ce pôle d’information pour les immigrants faisait partie d’un projet-pilote, souligne la Ville, pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes immigrantes .

Il a été fermé samedi. La Ville souhaite réévaluer l’efficacité de ce comptoir, en collaboration avec ses partenaires.

Elle ajoute que tous les autres services inclus dans le projet-pilote en immigration demeurent actifs comme les visites-découvertes, l’atelier d'éveil à la lecture et les ateliers de conversations en français.

Le pôle d’information pour les immigrants permettait d’obtenir au même endroit des renseignements sur les services offerts aux personnes immigrantes à Québec et des informations utiles (services municipaux et gouvernementaux, services communautaires, emploi, éducation, culture et valeurs) .

Il était ouvert une douzaine d’heures par semaine, les mardis, jeudis et samedis.

La Ville encourage les personnes immigrantes qui souhaitent obtenir des renseignements à visiter les organismes spécialisés de la région.

Plus de détails à venir