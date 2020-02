Kim Boutin ne disputera pas la dernière Coupe du monde de la saison

La Sherbrookoise domine le circuit de la Coupe du monde depuis le début de la saison.

Elle a remporté des médailles dans les huit épreuves individuelles qu'elle a disputées. Dimanche, elle a décroché une cinquième médaille d'or cette saison sur la distance de 500 mètres, à Dresde, en Allemagne.

À un mois des mondiaux, qui se tiendront du 13 au 15 mars à Séoul, Boutin a donc choisi de rentrer à Montréal pour s'assurer une préparation optimale pour l'événement le plus important de la saison.

Je vais avoir besoin d'être fin prête à offrir mon meilleur niveau pendant cette compétition. Avec mes entraîneurs et les membres du personnel de soutien, nous avons pris la décision que du repos additionnel et un peu plus de temps passé à la maison serait plus utile à ma préparation que de disputer la Coupe du monde aux Pays-Bas , a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Rappelons que la triple médaillée des Jeux de Pyeonchang a raté les Championnats des quatre continents, à Montréal, en janvier, pour soigner une blessure au genou gauche.

En l'absence de Boutin, l'équipe canadienne féminine sera composée à Dordrecht de Courtney Sarault, Alyson Charles, Danaé Blais, Claudia Gagnon et Rikki Doak.