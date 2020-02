L’un des plus importants salons technos au monde, chamboulé par le coronavirus

De plus en plus d’entreprises technologiques inquiètes de la progression du coronavirus ont renoncé à participer au Mobile World Congress (MWC), la grand-messe mondiale de la téléphonie mobile, qui se déroulera à la fin de février à Barcelone.

Après LG et Ericsson la semaine dernière, Amazon, Sony et NTT DoCoMo ont annulé lundi leur participation à ce salon mondial du mobile, où bien des fabricants de téléphones dévoilent traditionnellement leurs produits.

Le salon, qui se déroulera du 24 au 27 février, accueille chaque année près de 110 000 personnes, dont plus de 5000 Chinois et Chinoises, selon l'association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), qui l'organise.

En raison de l'apparition de l'épidémie et des inquiétudes persistantes liées au nouveau coronavirus, Amazon s'abstiendra de participer au Mobile World Congress 2020 , a indiqué dans un communiqué le groupe américain, qui possède une importante filiale de stockage de données mobiles.

Sony, qui prévoit présenter ses produits par vidéoconférence, a aussi expliqué avoir pris la difficile décision de se retirer du MWC, en invoquant l'importance primordiale qu'il accorde à la sécurité et au bien-être de sa clientèle et ses partenaires, les médias et le personnel .

NTT DoCoMo, le principal opérateur japonais et l'un des plus gros d'Asie, a aussi annulé pour des raisons de sécurité liées au coronavirus.

Le groupe chinois Umidigi, qui conçoit depuis 2012 des téléphones cellulaires, a également annoncé lundi sur Twitter avoir décidé de se retirer du MWC, en terminant son message par les mots : Restez sains et saufs.

Hormis le géant coréen Samsung et le finlandais Nokia, les fabricants de téléphones représentés à Barcelone seront donc essentiellement chinois (Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi). Samsung a toutefois annoncé la fin de semaine dernière que sa présence au MWC serait limitée par rapport aux années précédentes et qu’il y enverrait moins de personnel.

Du côté des équipementiers, seul le fabricant américain de puces Nvidia a annulé sa participation.

Le coronavirus, dont le berceau est la ville de Wuhan, en Chine, a déjà fait plus de 1000 morts.

Pas question d'annuler

La GSMA a assuré dimanche que le MWC aurait bel et bien lieu. Nous pouvons toujours compter sur plus de 2800 exposants , a-t-elle rappelé, annonçant des mesures de sécurité drastiques.

L'accès au salon sera ainsi interdit aux gens venant de la province chinoise d’Hubei, où est située Wuhan, tandis que celles et ceux qui se seront rendus dans d'autres régions de la Chine devront prouver qu'ils ont été hors de Chine 14 jours avant l'événement , a-t-on prévenu, en référence à la durée d'incubation du virus.

La température des personnes participant au salon sera vérifiée et celles qui exposent recevront des conseils sur la désinfection de leurs stands.

Les membres du personnel envoyés de Chine par Huawei sont arrivés deux semaines à l'avance et attendent l'événement en quarantaine dans leurs hôtels, selon ce qu'a indiqué un porte-parole à l'Agence France-Presse.

L'équipementier chinois ZTE a pris des mesures semblables et son kiosque sera désinfecté quotidiennement. Les personnes présentant ses produits ne viendront d’ailleurs pas de Chine, mais principalement d'Europe.

La mairie de Barcelone, où de nombreuses et nombreux touristes munis de masques de protection déambulaient ces derniers jours, a exclu d'annuler l'événement, l'un des plus importants de l'année en Catalogne.

L'association des hôteliers de Barcelone a confirmé dans un communiqué que des annulations de réservations se produisaient dans les hôtels de la ville , tout en assurant qu'il était trop tôt pour en mesurer les répercussions.

Le gouvernement a lancé un appel au calme lundi par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez, selon laquelle les mesures de sécurité pour garantir l'intégrité des participants et participantes ont été prises .

Deux cas de coronavirus ont pour l'instant été confirmés en Espagne, l'un dans l'archipel des Canaries et l'autre dans l'île de Majorque.