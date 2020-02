Quand la frénésie des Jeux olympiques d’hiver s’emparait de Vancouver

Le 2 juillet 2003, Vancouver gagne son pari. La ville accueillera les 21es Jeux olympiques d’hiver de 2010. Au Téléjournal, le journaliste Michel Cormier rend compte du verdict du Comité international olympique (CIO).

Réunis à Prague pour l’annonce des résultats, les délégués sont passés à un cheveu de se voir ravir le titre de ville hôte par Pyeongchang, ville sud-coréenne dont la présentation a beaucoup ému les juges.

Partie largement favorite, Vancouver a dû se contenter d’un résultat de vote serré de 56 contre 53.

« La réaction de la délégation canadienne était un mélange de joie, de consternation et de soulagement. On l'a échappé belle » explique Michel Cormier.

Qu’importe cette victoire à l’arraché, à Vancouver et à Whistler la joie explose.

La journaliste Martine Biron est en Colombie-Britannique le jour de l’annonce et livre les impressions des Vancouvérois dans son reportage présenté au Téléjournal.

Ça va amener plus de touristes dans mon restaurant à Whistler. C’est très excitant!

Dès l’annonce de la victoire, le comité organisateur (COVAN) est déjà prêt à se mettre au travail pour recevoir les athlètes du monde entier.

Le 12 février 2009, à un an des jeux, le journaliste Frédéric Arnould se rend sur le site pour constater l’avancement des travaux.

Entre Vancouver et Whistler, les traces des Jeux olympiques se sont multipliées.

L'autoroute Sea to Sky a été construite pour relier les deux villes. Une nouvelle voie rapide du métro aérien lie maintenant l’aéroport et la ville de Vancouver.

À un an des jeux, la construction des sites de compétitions olympiques est pour ainsi dire terminée.

Pour accueillir les Jeux d’hiver, Vancouver et sa région ont construit beaucoup d'infrastructures durant une période de croissance économique, mais le ralentissement se fait maintenant sentir y compris sur l'organisation de l'événement.

Le COVAN estime que le budget, qui s’élève à 1 milliard 750 millions de dollars pour les infrastructures sportives, est équilibré.

Malgré le ralentissement économique qui sévit en 2009, les billets pour les compétitions sportives ont tous trouvé preneurs.

La préparation ne se fait toutefois pas sans quelques bémols. Voyant les frais imprévus s’ajouter, certains ont perdu leur optimisme de départ. Les dépassements de coûts sont importants.

Par exemple, l’entreprise privée qui finançait le Village olympique où sont logés les athlètes s’est retirée du projet laissant le poids de l’investissement à la ville de Vancouver, qui en assumera tous les risques. Un prêt obligé de 100 millions de dollars.

La facture pour assurer la sécurité des jeux est passée de 175 millions à près d’un milliard de dollars.

Pour l’économiste John Richards, la fin de la construction des infrastructures olympiques tombe à un bien mauvais moment.

On vient de terminer plus ou moins tous les projets d’infrastructure, juste au moment où on aurait bien aimé avoir des projets, pour combler un peu le trou de cette récession.

John Richards, économiste Simon Fraser University