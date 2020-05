Marie-Josée Dandeneau, des instruments qui font partie de la famille

Aujourd’hui, MJ Dandeneau (comme on la connaît), est une musicienne, compositrice et ingénieure de son accomplie. Elle parcourt la planète comme accompagnatrice, productrice et directrice de tournée.

J’ai eu beaucoup de problèmes à entrer dans le domaine de la musique comme femme bassiste, aujourd’hui cela devient de plus en plus facile. Mais il reste encore du chemin à faire.

Marie-Josée Dandeneau dans son studio de basse Photo : Radio-Canada

Sa carrière d’une vingtaine d’années lui a permis d’afficher une présence sur plus d’une cinquantaine d’albums et de récolter de multiples récompenses. Aujourd’hui, elle s’impose sur scène avec assurance, fougue et plaisir! Elle prend sa place quoi!

Lauréate du prix Cercle autochtone du Conseil des arts du Manitoba, Marie-Josée est fière de faire rayonner sa culture autochtone. Ses instruments arborent les symboles de sa culture créés et peints par son père. Ses vêtements et accessoires témoignent aussi de l’attachement qu’elle porte à sa culture d’autant qu’ils sont la création de sa sœur jumelle, designer de mode.

Dans son studio, on retrouve plusieurs instruments, basses électriques et acoustiques. Cependant, l'un d’entre eux s’impose comme le privilégié, le chouchou de la famille : Agaguk. Cette contrebasse de marque Chadwick est sa fidèle compagne de voyage lors des nombreuses tournées dans le monde.

Cette contrebasse c’est comme un morceau de moi-même qui est en train de jouer Marie-Josée Dandeneau, musicienne

L'artiste métisse Marie-Josée Dandeneau et sa contrebasse « Agaguk » Photo : Radio-Canada

Les autres membres de la famille

Marie-Josée Dandeneau possède plusieurs autres basses dans cette famille qui cohabitent en harmonie dans le studio. Les complices de création sont choisies pour accompagner la musicienne selon les besoins et les attentes musicaux. Dans cet espace, chaque instrument a sa place et son histoire.

Ma première basse

La « sur mesure »

Celle qui a du punch!

La « p’tite dernière »