Vers une société carboneutre : le forum Globe 2020 s'ouvre à Vancouver

Le CNRCConseil national de recherches du Canada se penche sur la question environnementale depuis longtemps , mais le vice-président Génie du programme du CNRC, Michel Dumoulin, admet que le mouvement s’accélère .

On utilise nos capacités de base, nos installations, nos chercheurs pour résoudre notre grand défi : s’acheminer vers une société carboneutre , dit-il au micro de l’émission Phare Ouest.

On vit une crise climatique et on n’a pas beaucoup de temps pour résoudre les problèmes. C’est important de pouvoir rencontrer, discuter avec les collaborateurs, les décideurs d’opinion , affirme-t-il.

Travailler de concert

L’objectif du programme qu’il pilote consiste à faire de l'industrie canadienne de l'énergie et des produits chimiques une industrie moins polluante et plus durable, en innovant dans le domaine des matériaux.

L’une des raisons pour lesquelles on a choisi ce créneau très spécifique, c’est les forces du Canada. On investit beaucoup en gaz et en pétrole, mais on a aussi des forces en matière d’intelligence artificielle et de l’expertise en synthèse chimique , fait valoir M. Dumoulin. Un de nos rôles est de favoriser la collaboration pour accélérer tout ça.

Plusieurs invités de marque seront présents, dont la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, ou encore le président-directeur général du groupe Desjardins, Guy Cormier.

Le ministre de l’Environnement, Jonathan Wilkinson, prendra la parole jeudi pour discuter d'économie circulaire.

Plus de 2000 acteurs politiques, économiques, industriels et universitaires du monde entier participent à cette 30e année du forum, en lien avec l’environnement et les changements climatiques.