Le Cégep de Sherbrooke aura une nouvelle piscine

La députée de Saint-François, Geneviève Hébert, a annoncé que Québec contribuait à hauteur de 50 % du financement pour que l'établissement d'enseignement puisse rénover ses installations.

Selon la directrice générale du Cégep de Sherbrooke, Marie-France Bélanger, 80 % des usagers qui fréquentent la piscine ne sont pas étudiants.

On dessert une population importante. On donne toutes sortes de cours. On a 350 moniteurs, sauveteurs qui suivent des cours chaque année pour desservir les piscines des environs. C'est une infrastructure importante. Si on ne l'avait pas rénovée, il aurait fallu la fermer parce que nous n'avions pas les fonds pour le faire. C'est un très grand soulagement , a commenté Mme Bélanger.

Cette dernière précise que tout le bassin et tout l'environnement adjacent à la piscine seront rénovés ainsi que le système de filtration.

Les rénovations devraient permettre également de diminuer l'empreinte écologique et d'introduire de la lumière naturelle.

Les rénovations doivent se dérouler de janvier à août 2022.

La Ville de Sherbrooke et le Cégep de Sherbrooke contribueront chacun pour 25 % du budget total.